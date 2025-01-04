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وسام أبو علي لاعب الأهلي يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة

10:33 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    شقيقة وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    عائلة وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    عائلة وسام أبو علي
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي وشقيقته
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 12 صورة
    سيلين أبو علي
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كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، بعيد ميلاده اليوم السبت 4 يناير 2024.

وقام أبو علي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بإعادة نشر صورة له رفقة شقيقته، التي حرصت على تهنيته بعيد ميلاده، وكتب عليها: "أفضل صديق إلى الأبد".

وكان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادماً من فريق سيريس السويدي.

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وسام أبو علي الأهلي سيلين أبو علي عيد ميلاد وسام أبو علي النادي الأهلي
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