وسام أبو علي لاعب الأهلي يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة

كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، بعيد ميلاده اليوم السبت 4 يناير 2024.

وقام أبو علي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بإعادة نشر صورة له رفقة شقيقته، التي حرصت على تهنيته بعيد ميلاده، وكتب عليها: "أفضل صديق إلى الأبد".

وكان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادماً من فريق سيريس السويدي.

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