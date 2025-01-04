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كتب - محمد القرش:

استعجب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني، محمود فايز، من احتياج النادي الأهلي لصفقات للفوز على نادي إنبي، والحفاظ على التعادل مع شباب بلوزداد.

ونشر محمود فايز عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "صفقات ايه بس اللي النادي الأهلي عايزها عشان يكسب إنبي أو حتي يحافظ علي تعادله مع شباب بلوزداد في آخر دقيقتين".

وأضاف: "مع اعترافي الكامل إن الأهلي في حاجة إلى التدعيمات في بعض المراكز، مش علشان بطولة دوري أو بطولة أفريقيا (اللي بيكسبهم كل يوم حد وخميس) ولكن علشان معترك كأس العالم في يونيو".

وواصل: "الأهلي عنده مشكلة فنية واضحة ومتكررة والمشكلة الأكبر ذهنية ومحدش يقدر يجزم بده إلا الموجودين في المطبخ (أوضة اللبس يعني)".

وأردف: "كل احتياطي الأهلي يلعب أساسي مستريح في كل أندية مصر، ده الحارس التالت حمزه علاء يلعب أساسي في أي نادي، بيرسي تاو، عمر الساعي، رضا سليم، كلهم لاعبين يتمنى ربعهم كل فرق أفريقيا".

وأوضح: "أعتقد أن المشكلة ذهنية، تعامل، تشتت بين البطولات، فقدان شغف، احساس الاستحقاقية أدى إلى التعود على النعمة مع نوعية عقليات أدت إلى بلوك في التعامل مع الضغوط والأزمات فأدى إلى قلة إنتاجية أو ملل".

واختتم: "وارجع واكرر كلها استنتاجات، محدش يقدر يجزم بحاجة غير مستر كولر وكابتن محمد رمضان،واحد كممثل فني للفريق والآخر كممثل إداري، والسلام عليكم ورحمة الله".

يُذكر أن محمود فايز كان قد تولى منصب مساعد المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة 2 مارس 2015 حتى 26 يونيو 2018.

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