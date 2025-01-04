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10 صور من تدريبات الزمالك لمواجهة المصري في الكونفدرالية

10:06 م السبت 04 يناير 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت 4 يناير، بقيادة المدير الفني جروس، تدريبات فنية وبدنية قبل مواجهة المصري البورسعيدي في منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقى الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي غداً الأحد 5 يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، حيث تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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نادي الزمالك جروس الكونفدرالية الإفريقية المصري البورسعيدي
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