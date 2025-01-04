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بعد تغريدته المثير للجدل.. الأهلي يصدم علي معلول بهذا القرار

10:03 م السبت 04 يناير 2025
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    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    أليوم يدانج وعلي معلول
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    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 11 صورة
    علي معلول
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    علي معلول يمنح محمود الخطيب ميدالية السوبر الأفريقي
  • عرض 11 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي
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أثارت تغريدة علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" حالة من الجدل بخصوص موقفه بالنادي الأهلي

وكتب معلول عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام:"وعسي أن تكرهوا وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك اتجاها كبيرا بالأهلي لعدم قيد علي معلول في قائمة الفريق نظرا لأنه يحتاج الي ما بين 30 يوم أو 45 يوم ليكون قادرا علي المشاركة في المباريات، وهو ما يشكل صدمة للاعب.

وأضاف، التوجه نحو عدم قيد معلول في القائمة للاستفادة من ضم 3 أجانب في فترة الإنتقالات الشتوية بينهم جناحين.

وأوضح، الأهلي يملك مكانا فارق لأجنبي بجانب موافقة كتابية من رضا سليم برفع اسمه من القائمة للإصابة وحال عدم قيد معلول سيكون هناك إمكانية لضم ثلاث لاعبين أجانب

علي معلول الأهلي رضا سليم صفقات الأهلي أجانب صفقات الأهلي
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