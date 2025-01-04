الأهلي يتراجع.. ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024/025.

وتعرض النادي الأهلي أمس الجمعة، للخسارة بهدف مقابل لاشي على ملعب 5 يوليو بالجزائر أمام فريق شباب بلوزداد.

وفاز أورلاندو بايرتس على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر أورلاندو جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، بينما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة

1. أورلاندو - 8 نقاط

2. الأهلي - 7 نقاط

3. شباب بلوزداد - 6 نقاط

4. ستاد أبيدجان - نقطة واحدة