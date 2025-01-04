كشف مصدر داخل النادي الأهلي، اقتراب النادي من حسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في مونديال الأندية 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"الأهلي في طريقه لحسم صفقتين خلال فترة الانتقالات الحالية، أحدهما أجنبية والأخرى محلية وهناك لاعب أو 2 سيتم التعاقد معهم على الأرجح في شهر يناير".

وأضاف:"كولر لا يرغب في ضم لاعبين محليين، إلا أنه سيتم التعاقد مع لاعب أو 2 في الأيام المقبلة بجانب ثنائي أجنبي".

وتابع: "من الممكن أن يصل عدد الأجانب، الذين سيتعاقد معهم الفريق في يناير إلى 3 لاعبين، حسب موقف الثنائي بيرسي تاو وعلي معلول ".

وأكمل: "هناك جلسات لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، ولكن الثقة موجودة بشكل كامل في قدرات كولر على تجاوز تلك الأزمة".

واختتم المصدر تصريحاته:"البعض يتحدث مع محمود الخطيب بأن كولر لم يعد لديه الشغف في العمل، وهو ما ظهر بشكل كبير في بعض الأخطاء بالمباريات الأخيرة، أنه لا يجب الانتظار لحين الخروج من دوري أبطال أفريقيا".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمس، من فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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