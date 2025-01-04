"هدفنا تحقيق كل البطولات".. عمر جابر يتحدث عن مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

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كتب - يوسف محمد:

تحدث عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي غدًا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"هذه هي المواجهة الثالثة لنا أمام المصري البورسعيدي في وقت قليل".

وأضاف:"المصري منافس قوي ومنظم، ولكننا نهدف إلى حصد الثلاث نقاط، ولاعبو الفريق هدفهم تحقيق كافة البطولات خلال الموسم الحالي وكل لاعب يبذل قصارى جهده من أجل المشاركة والظهور مع الفريق بشكل مميز".

وتابع:" جميع اللاعبين في الفريق يمتلكون الدوافع لتحقيق الفوز في مباراة الغد، ونعلم أننا نمثل فريق كبير لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر وخارجها والجماهير تساند دائماً تساند الفريق".

واختتم جابر تصريحاته:" الفريق مر بظروف صعبة في الفترة الماضية، ولكن جميع اللاعبين رغبتهم هي تحقيق الفوز باستمرار والمنافسة على جميع الألقاب".

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنيما النيجيري".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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