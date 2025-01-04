طلب رحيل كولر.. مصدر يكشف قرارات الأهلي بعد الخسارة من شباب بلوزداد

كتب - مراسل مصراوي:

أثارت خسارة النادي الأهلي من شباب بلوزداد أمس الجمعة، غضب جماهير الفريق الأحمر من الأداء والنتيجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت عدد من التقارير التي تشير لرحيل المدير الفني مارسيل كولر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن مجلس إدارة النادي الأهلي يتمسك باستمرار المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، في منصبه بالقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن محمود الخطيب رفض مطالبات رحيل كولر من خارج النادي وداخله، وأكد على الإنجازات التي حققها المدرب السويسري مع الفريق.

واختتم المصدر أن رئيس النادي الأهلي يرى منح الفرصة الكاملة لكولر من أجل تصحيح المسار، خاصة أن هناك تعاقدات محلية وأجنبيه قادمة.

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