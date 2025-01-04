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الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

05:54 م السبت 04 يناير 2025
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    يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز
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    بيراميدز يعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه رسميا (1)
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    بيراميدز يعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه رسميا (3)
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    الزمالك الإسماعيلي يوسف أسامة نبيه
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    بيراميدز يعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه رسميا (2)
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    يوسف أسامة نبيه
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة، محمد مصيلحى، التعاقد مع اللاعب يوسف أسامة نبيه قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي بيراميدز بعد ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو، بجانب إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

يُذكر أن يوسف أسامة من ناشئين نادي الزمالك، حيث تم تصعيده في موسم 2021/22، ثم انتقل إلى بيراميدز 2023/24.

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الاتحاد السكندري يوسف أسامة نبيه نادي الزمالك الزمالك
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