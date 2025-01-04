رحلة كنزي حمدي من ناشئات الأهلي إلى امتيازات استثنائية بالزمالك

كتبت-هند عواد:

قبل بداية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، تسارعت الأندية لتأسيس فريق، منها الأهلي والزمالك، خاصة بعد شرط الاتحاديين الأفريقي والدولي بوجوب وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وأسس الزمالك فريقين، أول وناشئات، فيما اكتفى الأهلي بتكوين فريق أول، إذا أنه كان بالفعل يمتلك فريق ناشئات، وفي الميركاتو انتقلت كنزي حمدي ناشئة الأهلي إلى الزمالك، وبعد مرور نحو 13 جولة، رحلت كنزي عن الأبيض، وحصلت على الاستغناء الخاص لها.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت صورة من عقد كنزي حمدي مع الزمالك، وظهر فيها حصول اللاعبة على مبلغ 96 ألف جنيه في موسمين، الموسم الأولى أربعون ألفا (5 آلاف جنيه شهريا) والثاني 56 ألف (7 آلاف جنيه شهريا)، مع بعض الامتيازات الاستثنائية، الحصول على 15 ألفا في حالة المشاركة بنسبة 75% من المباريات خلال الموسم، الحصول على 5000 جنيها على الانضمام للمنتخب والمشاركة، الحصول على مبلغ 5000 جنيها في حالة إحراز 5 أهداف في الدوري.

وتواصل مصراوي مع كنزي لكنها رفضت التعليق على الأمر، قائلة: "مش عايزة اتكلم محدش يكلمني في موضوع الزمالك"، فيما قال بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "انتهت علاقة كنزي بنادي الزمالك، ومن سرب العقود إدارية سابقة في الفريق، وتواصلنا مع المستشار القانوني وأعطيناه جميع الأوراق وسنتخذ الإجراءات اللازمة ومن سرب العقود أخطأ سيحاسب".

وبالبحث تبين أن ناشئات الزمالك لا يحصلن على رواتب، فقالت إحدى اللاعبات رفضت ذكر اسمها لمصراوي: "فريق الناشئات لا يحصل على رواتب، ودفعنا ألف جنيه للحصول على ملابس الفريق".



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