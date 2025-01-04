الإسماعيلي يقصي طنطا من كأس مصر ويتأهل لدور الـ16

كتب- محمد خيري:

نجح الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسماعيلية.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ظهر فيها فريق الإسماعيلي الخصم الأقوى، حيث سيطر من البداية مستغلا عامل الملعب، بينما اعتمد فريق طنطا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد تمريرة خاطئة من مدافع طنطا لتصل إلى علي الملواني مهاجم الإسماعيلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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