"علمنا بالعرض القطري".. الأهلي يرد على موقف تجديد عقد أكرم توفيق

كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات موقف تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "أكرم أبلغنا خلال الجلسة التي تمت في حضور وكيله بأن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في الأهلي ونحن نقدر ذلك".

أضاف: "علمنا أن أكرم توفيق لديه عرضا من الشمال القطري لضمه حرا في نهاية الموسم لكنه لم يبلغنا بذلك خلال اجتماعنا معه، وعلمنا أيضا أنه أغلق هذا العرض مؤقتا لرغبته في الاستمرار مع الأهلي وهذا أمر نقدره".

أكمل: "سنحاول ترضيته وتقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادي لكن هذا سيتم في حدود المبالغ التي نراها مناسبة فنيا لأكرم ومن وجهة نظرنا فقط ولن نرضخ لأية شروط".

وأتم تصريحاته: "هناك جلسات مكثفة ستتم خلال أيام بين محمد رمضان المدير الرياضي، وعدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي لمعرفة مطالبهم المادية وسيقوم برفع تقرير بهذه المطالب للخطيب ولجنة التخطيط".

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