لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

- -
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

دوري الأبطال.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي

03:32 م السبت 04 يناير 2025

فريق بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أقيم اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز، قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر نادي الترجي بقميصه الأساسي البرتقالي في الأصفر بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأسود الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين لملعب الدفاع الجوي قبل ساعة ونصف على انطلاق المباراة، مع تسليم التشكيلات مباشرة بمجرد الوصول لملعب اللقاء.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

اقرأ أيضا:

بحضور الإعلام.. جروس يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري

بيراميدز الترجي التونسي أخبار بيراميدز دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مُهددة بالتأجيل

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار وتحذير لمدة 3 أيام
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل