4 أرقام سلبية للأهلي من مباراة شباب بلوزداد

"5 آلاف في الشهر".. أول تعليق من الزمالك على تسريب عقود لاعبة فريق

كتبت-هند عواد:

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وجاءت هزيمة الأهلي بعد 27 مباراة متتالية فاز بها في دوري الأبطال.

وتحققت 7 أرقام سلبية للأهلي من هزيمة شباب بلوزداد، وهي:

-استمر تعثر الأهلي في الجزائر، إذ أن آخر انتصار له هناك كان منذ 20 عاما، حينما فاز على اتحاد العاصمة الجزائري عام 2005.

-تعرض الأهلي لأول هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، بعد 22 شهرا، حينما خسر من صن داونز، يوم 11 مارس 2023

-أول هزيمة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بعد 27 مباراة متتالية

-فشل الأهلي في تسجيل أي هدف في 5 مباريات من آخر 7 لقاءات خاضها الأحمر في مختلف البطولات

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