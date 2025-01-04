نتيجة مباراة توتنهام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق نيوكاسل بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بمستضيفه توتنهام عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة توتنهام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

وتقدم فريق توتنهام بهدف بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه دومينيك سولانكي قبل أن يتعادل جوردن لنيوكاسل بالدقيقة 6 ثم سجل زميله إيزاك الهدف الثاني بالدقيقة 38.

ترتيب توتنهام ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ورفع فريق نيوكاسل رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 35 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع المتبقي له مباراة الجولة 20.

وتوقف رصيد فريق توتنهام بعد الخسارة عند النقطة 24 في المركز 11 بفارق الأهداف عن برينتفورد المتبقي له مباراة الجولة ذاتها.

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