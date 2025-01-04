توتنهام ضد ولفرهامبتون

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نُقدم متابعة لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة توتنهام ونيوكاسل اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق توتنهام قبل المباراة المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق نيوكاسل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

الشوط الأول لمباراة توتنهام ونيوكاسل:

وتقدم توتنهام بهدف أول مُبكر سجله لاعبه سولانكي بعد مرور 4 دقائق.

وردّ نيوكاسل بهدف التعادل سريعًا في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه أنطوني جوردون.

وأضاف إيزاك الهدف الثاني لفريق نيوكاسل بالدقيقة 38