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"بيراميدز يرد".. تطورات جديدة بشان انتقال إبراهيم عادل لخيتافي الإسباني

02:34 م السبت 04 يناير 2025
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، تطورات مفاوضات نادي خيتافي الإسباني، للتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي، أن نادي خيتافي الإسباني أرسل بالفعل خطابا لنادي بيراميدز للاستفسار عن موقف إبراهيم عادل وجددوا اهتمامهم بالحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف المصدر، أن نادي بيراميدز طلب من النادي الإسباني توضيح طلبهم بشأن اللاعب، وطبيعة الاستفسار سواء بطلب التعاقد معه بيع نهائي أو إعارة، من أجل توضيح موقف النادي.

وأتم المصدر أن الأمور متوقفة بين الطرفين عند هذا الحد، وينتظر نادي بيراميدز توضيحاً من نادي خيتافي حول الأمر، خلال الفترة المقبلة، لحسم موقف اللاعب.

جدير بالذكر، أن نادي خيتافي، طلب التعاقد مع اللاعب إبراهيم عادل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن نادي بيراميدز، رفض بسبب المقابل المادي الضعيف.

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