أبو ريدة للحكام: الأخطاء واردة ولكن ثقتنا بكم كبيرة وننتظر الأفضل منكم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

زار هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة معسكر تطوير حكام الدوري الممتاز المقام حالياً بمركز المنتخبات الوطنية، والذى تختتم المرحلة الأولى منه الليلة.

وشهدت زيارة أبو ريدة للمعسكر الذي يضم 55 حكمًا للساحة وحامل راية ولجنة الخبراء حضور عضوي المجلس محمد أبوحسين ووليد درويش.

وجاءت جلسة أبو ريدة مع الحكام، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكر اليوم السبت، للدعم والمساندة ورفع الروح المعنوية للتحكيم المصري وحكامه بجميع فئاته ومستوياته فنيًا وماديًا ومعنويًا.

وأشار أبو ريدة خلال الجلسة الودية إلى أن الأخطاء واردة في كل دوريات العالم بشرط ألا تكون متكررة وقال: "ننتظر منكم الأفضل".

وأثنى رئيس اتحاد الكرة على الحكام المصريين مؤكدًا ثقته المطلقة فيهم، وأيضًا في لجنة الخبراء التي تتولى إدارة الأمور حاليًا، لكنه شدد على ضرورة احترام رغبة الأندية وقرارها بالاتفاق مع رابطة الأندية والمجلس السابق على ضرورة الاستعانة بخبير أجنبي للتطوير وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا.

ونوه رئيس اتحاد الكرة إلى أن مستحقات الحكام خط أحمر:"لذلك كان أول قرار لمجلس الإدارة هو صرف كل المتأخرات حتى 31 ديسمبر المنقضي"، مطالبًا بضرورة تحقيق مزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة لتقليل الأخطاء داخل المستطيل الأخضر قدر الإمكان.

وأكد أبو ريدة أن قرار تحمل اتحاد الكرة بدلات الحكام في كل المسابقات من أول الدرجة الأولى عدا القسم الأول وحتى مسابقات الناشئين مواليد 2010 والذى بدأ تطبيقه أول يناير الجاري كان الهدف منه رفع العبء عن كاهل الأندية وزيادة فرق الناشئين لتكرار تجربة مشروع القطاعات الذي حصدت مصر من ورائه ثلاث بطولات متتالية لأمم إفريقيا.

وكان معسكر تطوير حكام الدورى الممتاز قد انطلق أمس الجمعة، ويمتد لأربعة أيام في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة.

وتم تقسيم الحكام لمجموعتين، انتظمت الأولى في المعسكر صباح أمس الجمعة، وينتهي في الثامنة مساء اليوم السبت، بينما ينطلق معسكر المجموعة الثانية في العاشرة صباح غد الأحد، وينتهي في الثامنة مساء الاثنين المقبل.

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