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"5 آلاف في الشهر".. أول تعليق من الزمالك على تسريب عقود لاعبة فريق القدم

02:20 م السبت 04 يناير 2025
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    كنزي حمدي لاعبة الزمالك (4)
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كتبت-هند عواد:

علق بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، على تسريب صورة عقد كنزي حمدي لاعبة فريق السيدات.

وانتشرت صورة من عقد كنزي حمدي مع الزمالك، في الساعات الماضية، وظهر فيها حصول اللاعبة على مبلغ 96 ألف جنيه في موسمين، الموسم الأولى أربعون ألفا (5 آلاف جنيه شهريا) والثاني 56 ألف (7 آلاف جنيه شهريا)، مع الامتيازات التالية، الحصول على 15 ألفا في حالة المشاركة بنسبة 75% من المباريات خلال الموسم، الحصول على 5000 جنيها على الانضمام للمنتخب والمشاركة، الحصول على مبلغ 5000 جنيها في حالة إحراز 5 أهداف في الدوري.

وقال بدر حامد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كنزي حمدي انتهت علاقتها بنادي الزمالك، وحصلت على الاستغناء الخاص بها، ومن سرب العقود إدارية سابقة في الفريق".

وأضاف: "تواصلنا مع المستشار القانوني وأعطيناه جميع الأوراق وسنتخذ الإجراءات اللازمة ومن سرب العقود أخطأ سيحاسب".

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بدر حامد نادي الزمالك كنزي حمدي
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