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تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة بكأس مصر

01:53 م السبت 04 يناير 2025
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    فريق بيراميدز
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    لاعبو فريق بيراميدز
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    لاعبو بيراميدز
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كتب ـ رمضان حسن:

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارًا من اتحاد الكرة بتأجير مباراته أمام نظيره المنصورة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 8 يناير على استاد الدفاع الجوي.

وأشار بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن اتحاد الكرة أخطره بأن اللقاء سيُقام يوم ٤ فبراير المقبل على استاد الدفاع الجوي، في الخامسة والنصف مساء.

وأتم بيراميدز بيانه بالتنويه إلى أن اتحاد الكرة قد أوضح في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.

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