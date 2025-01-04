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"دمر كهربا وشوبير وبيحارب اللاعبين".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

01:04 م السبت 04 يناير 2025
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    كولر
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
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    كولر ومحمد رمضان
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    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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كتب- محمد خيري:

فتح مصطفى عفروتو، النار على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بسبب عدم استغلال إمكانيات بعض اللاعبين داخل الفريق الأحمر.

وقال "عفروتو" في تصريحات عبر قناة أون تايم "سبورتس": "فيه لاعيبة كتير وأسلحة في إيد كولر كان ممكن يستفيد بيها بشكل أكبر، منها المغربي رضا سليم الذي يعاني من الإصابة حاليا، ولكنه لم يحصل على الفرصة كاملة مع السويسري".

أضاف: "كهربا كولر دمره نفسيا، ونفس الشيء مصطفى شوبير، اللي قدم أداء مميز وشال الفريق في وقت صعب، كان جزائه أنه خرج برا الحسابات".

وأتم تصريحاته: "نفس الأمر بالنسبة لعمرو السولية من كباتن الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولكن كولر موته نفسيا، المدرب السويسري حارب لاعبين داخل الفريق كان ممكن يستفيد منهم أكتر من ذلك".

جدير بالذكر، أن الأهلي تلقى الخسارة أمس الجمعة، من فريق شباب بلوزداد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كولر الأهلي عفروتو أخبار الأهلي كهربا مصطفى شوبير
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