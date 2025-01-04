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خيتافي الإسباني يُجدد اهتمامه بضم إبراهيم عادل - خاص

12:33 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    إبراهيم عادل
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر معاودة مسؤولي نادي خيتافي الإسباني الاهتمام بالتعاقد مع نجم فريق بيراميدز إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي نادي خيتافي لم يقطعوا الاتصالات بإبراهيم عادل ووكيله بعد أن فشلوا في الانتقالات الصيفية الماضية بضم اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن النادي الإسباني أرسل خطابًا لبيراميدز يستطلع رأيه في رحيل إبراهيم عادل خلال الانتقالات الشتوية الجارية دون ذكر المقابل المادي للصفقة.

وكان إبراهيم عادل، قد قال في تصريحات تلفزونية سابقة، إنه سافر إلى مدرب خلال الانتقالات الصيفية الماضية لضيق الوقت قبل غلق باب القيد ليكون قريبًا من نادي خيتافي حال نجاح المفاوضات ولكن لم تكتمل.

وشارك صاحب الـ 23 عامًا مع بيراميدز خلال الموسم الجاري في 10 مباريات؛ إذ سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

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إبراهيم عادل بيراميدز خيتافي الدوري الإسباني
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