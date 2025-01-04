"بدأ يتعرف".. حازم إمام يتحدث عن أفضل مباريات جروس مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، أن مباراة الاتحاد السكندري كانت الأفضل للسويسري كريستيان جروس منذ توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال "إمام" في تصريحات على قناة الزمالك: "الفريق قدم أداء فنيا مميز للغاية مع جروس أمام الاتحاد السكندري الماضية والتي حقق فيها الأبيض الفوز".

أضاف: "مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ستكون صعبة والمدرب السويسري بدأ يتعرف على اللاعبين بشكل جيد".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الأحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا:

بحضور الإعلام.. جروس يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري