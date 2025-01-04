كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، اتفاق أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نادي الشمال القطري.

وقال فايق في تصريحات خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2": "أكرم توفيق حصل اتفاق بين شقيقه وبين الشمال القطري، مقابل 900 ألف دولار في الموسم الأول".

وأضاف: "ومليون دولار في الموسم الثاني ومليون ونصف دولار في الموسم الثالث، وحتى الآن لم يوقع على أي عقود، وستكون هناك جلسة حاسمة بين أكرم ونادر شوقي ومحمد رمضان، فور عودتهم من الجزائر".

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، كما يحق للاعب التوقيع لأي ناد، خلال الفترة الحالية.

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