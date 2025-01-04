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هل يشارك أمام المصري؟ جروس يحسم موقف زيزو

11:48 ص السبت 04 يناير 2025
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2024
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    زيزو
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    زيزو من معسكر منتخب مصر
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    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
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    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو يحتفل بتقدم منتخب مصر
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    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

يحسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، موقف مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال مواجهة المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في مران اليوم.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي، غدا الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض أحمد زيزو للإصابة أول أمس بنزلة برد، ولكنه شارك في جزء من مران الأبيض أمس بشكل طبيعي.

وأوضح مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن جروس سوف يحسم مشاركة زيزو خلال مران اليوم، حيث يخضع اللاعب لاختبار طبي في ظل رفض المدرب المجازفة باللاعب في حال عدم قدرته الطبية على المشاركة.

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