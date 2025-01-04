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تقييمات لاعبي الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

11:46 ص السبت 04 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

تعثر الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الرابعة من مجموعات المسابقة.

ورغم استقبال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هدف المباراة الوحيد، إلا أنه صاحب أعلى تقييم في المباراة، بتقييم 7.4/10، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت تقييمات لاعبي الأهلي كالآتي:

محمد الشناوي – 7.4/10

أحمد كوكا – 7.3/10

يحيى عطية الله – 7.1/10

أشرف داري – 7.1/10

إمام عاشور – 7/10

رامي ربيعة – 6.9/10

حسين الشحات – 6.7/10

وسام أبو علي – 6.7/10

عمرو السولية – 6.6/10

كريم الدبيس – 6.6/10

خالد عبدالفتاح – 6.4/10

البدلاء:

محمد مجدي أفشة – 6.5/10

أكرم توفيق – 6.4/10

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