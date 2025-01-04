لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
17:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
19:30

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

- -
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

"يُدربه فيتوريا".. مصطفى محمد يرفض عرضًا يونانيًا

11:35 ص السبت 04 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 6 صورة
    مصطفى محمد وأنطوان كومباريه مدرب نانت الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رفض المهاجم المصري الدولي بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد عرضًا من نادي باناثينايكوس اليوناني الذي يدربه المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا.

وأوضح تقرير نشره موقع butfootballclub الفرنسي مؤخرًا أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا يرغب في الانضمام لأحد الأندية الإنجليزية، الألمانية أو أندية أكبر من نانت في الدوري الفرنسي.

وألمح التقرير ذاته إلى وجود اهتمام من النادي الأهلي كذلك بضم اللاعب.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت في 14 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين.

اقرأ أيضًا:
للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا
بحضور الإعلام.. جروس يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري

مصطفى محمد لأهلي وي فيتوريا انت اناثينايكوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تقييمات لاعبي الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار وتحذير لمدة 3 أيام
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل