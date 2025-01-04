"يُدربه فيتوريا".. مصطفى محمد يرفض عرضًا يونانيًا

عن طريق شقيقه.. لاعب الأهلي يتفق مع الشمال القطري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رفض المهاجم المصري الدولي بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد عرضًا من نادي باناثينايكوس اليوناني الذي يدربه المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا.

وأوضح تقرير نشره موقع butfootballclub الفرنسي مؤخرًا أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا يرغب في الانضمام لأحد الأندية الإنجليزية، الألمانية أو أندية أكبر من نانت في الدوري الفرنسي.

وألمح التقرير ذاته إلى وجود اهتمام من النادي الأهلي كذلك بضم اللاعب.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت في 14 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين.

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