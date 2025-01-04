ماجي الحلواني عن ابنها حازم إمام: أمهر لاعب جاء في تاريخ مصر

كتب- محمد خيري:

أكدت الدكتورة ماجي الحلوني، زوجة الراحل حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق، ووالدة حازم إمام، أن ابنها أمهر لاعب جاء في تاريخ مصر، مشددة على أنه لا يوجد مثله على الإطلاق.

وقالت "الحلواني" في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "أحمد رفعت وأبو رجيلة كانا من أقرب الأصدقاء لحمادة إمام، وكنت أحضر المباريات بشكل دائم وأسانده من المدرجات، وحمادة إمام هو من اكتشف طارق يحيي".

وأضافت: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب على مواجهة التحديات الصعبة خلال الفترة الماضية وتسديد مبالغ طائلة من الغرامات وأيضا افتتاح متحف نادي الزمالك".

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