بحضور الإعلام.. جروس يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، غدا الأحد باستاد الجيش في برج العرب.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسوف يضع السويسري كريستيان جروس، اللمسات النهائية على خطة الأبيض للمباراة، خلال التدريبات الختامية، حيث يمنع اللاعبين الخطة المناسبة لخوض اللقاء الهام.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب اليوم السبت للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء.