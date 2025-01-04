بعد 4 ساعات.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد الهزيمة من شباب بلوزداد

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة منذ قليل، عائدة من الجزائر، بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

واستغرقت رحلة بعثة الأهلي من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية وحتى مطار القاهرة، نحو 4 ساعات.

وخسر الأهلي من شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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