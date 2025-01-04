محمد فضل: "بعد عزاء نجلي سافرت لأمريكا للتعاقد مع كارتيرون"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد فضل رئيس لجنة التعاقد السابق بالنادي الأهلي، عن فترته في النادي، مشيرا إلى أنه فقد نجله بعد 3 أيام من الأمر.

وقال فضل في تصريحات عبر "بودكاست الفراودة": "عندما تدخل مؤسسة كبرى مثل الأهلي لا تتحدث عن نفسك، وتوليت منصب مدير التعاقدات في الأهلي يوم 28 مايو 2018، وبعد 3 أيام نجلي توفى، ثم سافرت إلى روسيا لتغطية كأس العالم، وكان مطلوب مني التعاقد مع مدرب ولاعب وسط، ورشحت حمدي فتحي".

وأضاف: "مررت بظرف أسري رهيب، وعقب نهاية العزاء ذهبت إلى منزل الخطيب لبحث السيرة الذاتية للمدرب، ثم سافرت إلى أمريكا لاتفاق مع باتريس كارتيرون".

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