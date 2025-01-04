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شباب بلوزداد يوقف سلسلة تاريخية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

09:11 ص السبت 04 يناير 2025
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (13)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (15)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (10)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (11)
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة أمس أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء، الذي جمع بينهما ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حل ضيفاً على فريق شباب بلوزداد الجزائري أمس، في ملعب "5 جويلية" بالجزائر، في إطار الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق شباب بلوزداد الجزائري بهذا الفوز، في إيقاف سلسلة الأهلي التاريخية في بطولة دوري أبطال أفريقيا دون هزيمة والتي وصلت إلى 27 مباراة.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى للنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ الهزيمة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في دور المجموعات أيضاً.

كما أن فريق شباب بلوزداد نجح في تحقيق الفوز الأول له، في تاريخ مواجهاته مع النادي الأهلي، حيث سبق أن تواجها معاً في 5 مباريات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في لقائين.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما رفع فريق شباب بلوزداد رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

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