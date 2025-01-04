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انتقادات قوية من وائل جمعة لكولر بعد هزيمة الأهلي من شباب بلوزداد

01:33 ص السبت 04 يناير 2025
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    وائل جمعة يزور مران الأهلي
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    وائل جمعة يزور مران الأهلي 1
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    وائل جمعة قائد الأهلي في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2013
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    وائل جمعة
  • عرض 25 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 25 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 25 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 25 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 25 صورة
    وائل جمعة
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    وائل جمعة لاعب منتخب مصر السابق
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (4)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (3)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (7)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (12)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (11)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (10)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (9)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (14)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (13)
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    مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (15)
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انتقد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي الذي ظهر به الفريق في مباراة بلوزداد أمس، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلي الهزيمة من فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة، في تصريحات خلال الاستديو التحليلي، عبر قناة "بي إن سبورتس": "ليس لدي أي تفسير على تأخير كولر، سوى أنه يحاول توصيل رسالة معينة إلى إدارة الفريق، هدفها ضرورة دعم الفريق بصفقات على مستوى عالي".

وأضاف: "أداء كولر تراجع مع الأهلي في الفترة الحالية واختلف بشكل كبير، عن بداية توليه مهمة القيادة الفنية".

وأضاف: "يتحمل مسؤولية الهدف الذي سكن شباك الأهلي، الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى والظهير الأيمن خالد عبد الفتاح، طريقة كولر وتأخير التبديلات أمر خطأ، أفضل المدربين في العالم، يجرون تبديلات في وقت مبكر من المباراة".

واختتم جمعة تصريحاته: "يجب على إدارة النادي، تدعيم الفريق بصفقات قوية، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى صفقات مميزة تساهم في تحسين أداء الفريق وليس مسكنات للجماهير".

وائسل جمعة النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي هزيمة الأهلي من شباب بلوزداد تصريحات وائل جمعة
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