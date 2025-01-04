3 تحديات أمام جروس مع الزمالك خلال شهر يناير

ينتظر فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس أجندة مُزدحمة بالمباريات الهامة خلال شهر يناير الجاري.

وهو ما سيجعل جروس أمام عدة تحديات نستعرض ثلاثة منها خلال السطور التالية:

1) تأهل الزمالك إلى دور الـ 16 بالكونفدرالية

الزمالك سيخوض مباريات هامة ببطولة الكونفدرالية؛ إذ ستكون البداية أمام المصري البورسعيدي يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن بلاك بولز الموزمبيقي الوصيف وكذلك عن المصري الثالث لذا ستكون المهمة الأولى الحفاظ على الصدارة والتأهل لدور الـ 16.

2) تأهل الزمالك إلى دور الـ 16 بكأس مصر

وستكون المباراة الثانية للزمالك في يناير أمام سماد أبو قير بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر؛ إذ سيسعى جروس واللاعبون لتوصيل رسالة بإنهم يرغبون حصد البطولة والتي ستكون الأسهل في ظل غياب الأهلي بجانب تجنب مفاجآت سماد أبو قير.

3) محافظة الزمالك على صدارة الدوري

وسيخوض الزمالك خلال الشهر ذاته ثلاث مباريات ببطولة الدوري الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 14 نقطة لذا سيحاول اللاعبون عدم خسارة أي نقط لاستمرار الصدارة حال تعثر الأهلي في المباراة المؤجلة له.

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