أبناء المشاهير.. أحمد أيمن منصور رحلّ عن الزمالك بدفع مليون جنيه دون أن يُشارك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عادة ما يسعى الأباء ليتواجد ابنائهم في مكان عملهم ويكملوا المسيرة ولكن هذه المرة كان الابن مضطرًا لإعادة مليون جنيه ليرحل عن مكان عمل والده الذي سعيا ليتواجد به.

بطل حلقة اليوم من أبناء المشاهير أحمد أيمن منصور صاحب هدف فوز الزمالك على الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي بنسخة 1994 التي استضافتها دولة جنوب أفريقيا.

وهو الهدف الذي جعل الزمالك أول نادِ مصرى يتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقية.

ولكن رحلة أحمد أيمن منصور مع الزمالك انتهت مع نهاية موسم 97/98، حين اعتزل بعد ست سنوات بقميصه.

أحمد أيمن منصور لاعب الزمالك

وكان من الطبيعي أن يتدرج نجله بصفوف ناشئين الزمالك ولكنه لم يظهر مع الفريق الأول إذ رحلّ موسم 13/14 لصفوف نادي طلائع الجيش.

اللاعب أكثر من تجربة بعد ذلك مثل الداخلية والمصري وبيراميدز قبل أن يعود للفريق الأول للزمالك في موسم 22/23.

أحمد أيمن منصور لاعب المصري

ولكن حرم معاناة الزمالك من عقوبة إيقاف القيد المدافع أحمد أيمن منصور من القيد معه بعدما ظلّ يُشارك بالتدريبات ورحل بعدها إلى المصري البورسعيدي ولكنه لم يُشارك كونه وقع للزمالك والنادي يريد حفظ حقوقه المادية التي دفعت.

وتم التوصل في النهاية إلى حل برد اللاعب المستحقات المالية التي حصل عليها من الزمالك والمقدرة مليون جنيه حتى يتمكن نادي المصري من قيده.

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