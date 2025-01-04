"سأتمرد".. رئيس قناة الأهلي السابق: هل مازال النادي فوق الجميع؟

بعد مباراة بلوزداد.. 5 أخطاء لمحمد الشناوي تسبتت في خسارة الأهلي

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وجه محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق رسالة غاضبة عقب خسارة فريقه بهدف نظيف خلال مواجهة شباب بلوزداد مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب العدل عبر حسابه بمنصة فيسبوك عقب المباراة:"سؤال لمسئولي الكرة في النادى الأهلي ولأول مرة سأتمرد على ما عاهدت نفسى عليه فأنا لا أهاجم أي منتمي للأهلي ولكن هل مازال الأهلى فوق الجميع؟؟".

وأتم رئيس قناة الأهلي السابق تدوينته بقوله:"أنتم توافقون على هدم أحد ثوابت النادي للأسف".

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بعد مباراة بلوزداد.. 5 أخطاء لمحمد الشناوي تسبتت في خسارة الأهلي (فيديو)