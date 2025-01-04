أول تعليق من مارسيل كولر بعد الهزيمة من شباب بلوزداد

انتقادات قوية من وائل جمعة لكولر بعد هزيمة الأهلي من شباب بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "للمرة الأولى نتعرض للهزيمة في البطولة منذ فترة طويلة، المباراة كانت عنيفة وقوية".

وأضاف: "شباب بلوزداد قدم مباراة جيدة وظهر بمستوى أفضل، لكن لم يتمكنوا من خلق الكثير من الفرص الحقيقية، ففرصهم كانت محدودة والهدف جاء في توقيت صعب من اللقاء".

وتابع: "هزيمة مباراة بلوزداد لن تؤثر علينا في المجموعة، هدفنا هو التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسنعمل على إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعتنا بالبطولة".

وأكمل: "لم نلعب بالطريقة التي لعبنا بها مباراة الذهاب في القاهرة، فقدنا الكثير من الكرات طوال اللقاء، لكن لم يكن هناك فرص خطيرة لصالح بلوزداد على الرغم من تقديمه مستوى أفضل في اللقاء".

واختتم كولر تصريحاته: "كنت أتمنى تواجد قائمة الفريق بشكل كامل في اللقاء، لكن هذا ليس مبرر للهزيمة وكان بإمكاننا الحصول على نقطة، على الأقل في اللقاء".

وتلقى الأهلي الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، من نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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