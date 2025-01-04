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أول تعليق من مارسيل كولر بعد الهزيمة من شباب بلوزداد

12:30 ص السبت 04 يناير 2025
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر في الطائرة لرحلة جنوب أفريقيا
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    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي_1
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    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر 1
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 25 صورة
    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 25 صورة
    السويسري مارسيل كولر
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كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "للمرة الأولى نتعرض للهزيمة في البطولة منذ فترة طويلة، المباراة كانت عنيفة وقوية".

وأضاف: "شباب بلوزداد قدم مباراة جيدة وظهر بمستوى أفضل، لكن لم يتمكنوا من خلق الكثير من الفرص الحقيقية، ففرصهم كانت محدودة والهدف جاء في توقيت صعب من اللقاء".

وتابع: "هزيمة مباراة بلوزداد لن تؤثر علينا في المجموعة، هدفنا هو التأهل من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسنعمل على إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعتنا بالبطولة".

وأكمل: "لم نلعب بالطريقة التي لعبنا بها مباراة الذهاب في القاهرة، فقدنا الكثير من الكرات طوال اللقاء، لكن لم يكن هناك فرص خطيرة لصالح بلوزداد على الرغم من تقديمه مستوى أفضل في اللقاء".

واختتم كولر تصريحاته: "كنت أتمنى تواجد قائمة الفريق بشكل كامل في اللقاء، لكن هذا ليس مبرر للهزيمة وكان بإمكاننا الحصول على نقطة، على الأقل في اللقاء".

وتلقى الأهلي الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، من نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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