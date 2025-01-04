خسر فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة بهدف نظيف على يد مستضيفه شباب بلوزداد الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويرى البعض أن الشناوي كان سببًا في الهدف بعدما تصدى لكرة ضعيفة ليهديها للاعب الفريق الجزائري خاسف نوفل محمد بالدقيقة 90+1.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تصب جماهير الأهلي غضبها على حارس مرماها الدولي صاحب الـ 36 عاماً.

خطأ الشناوي بنهائي كأس مصر 2021

استغل لاعب الزمالك سيف الجزيري خطأ حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي بسوء تقديره للكرة وخروجه من مرماه ليُرسل كرة عرضية حولها زميله أحمد سيد "زيزو" برأسه في شباك الأهلي.

وانتهى اللقاء بتتويج الزمالك باللقب رقم 28 في تاريحه من كأس مصر بعد فوزه بنتيجة 2-1 على الأهلي في وقت تزامن مع إعلان الشناوي أفضل لاعب محلي بأفريقيا.

خطأ الشناوي بمباراة الأهلي وبيراميدز

تسبب خطأ الشناوي بعدم تحكمه في الكرة التي عادت له من خط دفاعه ورعونته في التعامل معها في تسجيل بيراميدز هدف التعادل بمرماه بالدقيقة 90+4 من مباراتهما في الجولة 27 من الدوري موسم 2021/22.

خطأ الشناوي بالسوبر الأفريقي 2024

ذهبت بعض جماهير النادي الأهلي إلى أن هدف التعادل الذي سجله ناصر منسي في مرماهم بنهائي السوبر الأفريقي كان به رعونة من الحارس محمد الشناوي في التعامل مع الكرة.

وهو الهدف الذي أدى للذهاب بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك.

خطأ محمد الشناوي في مباراة شباب بلوزداد

مباراة الإياب بدور المجموعات لم تكن الوحيدة التي شهدت خطأ للشناوي مباراة الذهاب في الجولة الماضية شهدت خطأ للشناوي تسبب في هدف الفريق الجزائري الوحيد.



ولكن ما جعل وطأة الأمور تكون أقل هو تسجيل زملاؤه بعد ذلك لستة أهداف.

