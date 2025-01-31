كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟ (كوميك)

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق الزمالك خسارة ثقيلة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

خسارة الزمالك أمام بيراميدز

الزمالك تلقى ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة ليتلقى الخسارة الثالثة له بالموسم الجاري من الدوري بعد الخسارة بهدف نظيف أمام مودرن سبورت وبهدف نظيف أمام المصري.

وتطرق رواد مواقع التواصل إلى الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة بجانب التأثير السلبي لصفقات الأهلي على فريق الزمالك.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك تراجع ترتيبه في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الذي أصبح ثانيًا في جدول الترتيب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 24 معززًا صدارته للدوري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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