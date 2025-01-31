مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

ساوثامبتون

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
19:30

مايوركا

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟ (كوميك)

11:52 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
  • عرض 9 صورة
    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز؟
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق الزمالك خسارة ثقيلة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

خسارة الزمالك أمام بيراميدز

الزمالك تلقى ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة ليتلقى الخسارة الثالثة له بالموسم الجاري من الدوري بعد الخسارة بهدف نظيف أمام مودرن سبورت وبهدف نظيف أمام المصري.

وتطرق رواد مواقع التواصل إلى الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة بجانب التأثير السلبي لصفقات الأهلي على فريق الزمالك.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك تراجع ترتيبه في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الذي أصبح ثانيًا في جدول الترتيب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 24 معززًا صدارته للدوري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خسارة الزمالك أمام بيراميدز بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

"غداً".. أول رد من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام بيراميدز

مؤسف مثل لاعب آخر.. أول تعليق من فينجادا عن انتقال بن شرقي إلى الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجه مباراه الزمالك و بيراميدز نتيجة مباراة الزمالك نتيجة ماتش الزمالك الزمالك ضد بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كم يتقاضى هذا المدرب واللاعبين الذين لا يحققون شيئا.. فينجادا يعلق على هزيمة الزمالك

إعلان

إعلان

الحشد العسكري يدعو للقلق.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحرض على مصر
رغم اعتراض البلدين.. ترامب: الأردن ومصر سيستقبلان سكانًا من غزة
لمدة 6 سنوات.. الجيزة: غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بدءًا من غدًا السبت
25 صورة لمشاركة الأحزاب والقوى الشعبية في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح