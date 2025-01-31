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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق خسارة فريقه أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على الخسارة.

وكتب مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، مساء اليوم الجمعة:"يؤكد المستشار مرتضي منصور الرئيس آخر رئيس شرعي منتخب من الجمعية العمومية لنادي الزمالك عقد مؤتمرًا صباح السبت 1 فبراير الساعة 11 صباحًا بإذن الله في مكتبه الثاني الكائن بـ 41 شارع أحمد عرابي المهندسين والدعوة للسادة الإعلاميين والصحفيين ومحبو نادي الزمالك ورموزه الحقيقية وليس لمن حاول تدمير نادي الزمالك عندما تولى بصفة مؤقتة إدارة اتحاد الكرة".

وأتم رئيس نادي الزمالك السابق تدوينته بقوله:"وللأسف الـ 3 أفندية يجتمعون مع اللاعبين وكانت للأسف هذه المهزلة قبل مباراة بيراميدز التي كانت نتيجتها فضيـحة للجنة".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وخسر فريق الزمالك بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

الزمالك تراجع ترتيبه في الدوري بعد الخسارة أمام بيراميدز للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الذي أصبح ثانيًا في جدول الترتيب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 24 معززًا صدارته للدوري.

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