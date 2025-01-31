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مؤسف مثل لاعب آخر.. أول تعليق من فينجادا عن انتقال بن شرقي إلى الأهلي

11:37 م الجمعة 31 يناير 2025
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    المغربي أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي
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    أشرف بن شرقي بقميص الأهلي (2)_Easy-Resize.com
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    تفاصيل تقديم أشرف بن شرقي
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    تقديم المغربي أشرف بن شرقي
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كتب- نهى خورشيد:

علق البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والمنتخب السعودي، على صفقة انتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي للأهلي.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي:"بن شرقي لاعب موهوب، وسيقدم إداء أفضل للأهلي عما كان عليه مع الزمالك".

وعن تأثر الجماهير البيضاء بالصفقة:"نعم أنه أمر مؤسف للغاية فهو فعل نفس الشيء كإمام عاشور".

وأتم حديثه قائلاً :"إمام لاعب جيد جدا هو الآخر ورحيله مؤسف للجماهير".

وكانت إدارة القلعة الحمراء أعلنت مساء أمس الخميس، التعاقد مع بن شرقي لمدة موسمين ونصف، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

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أشرف بن شرقي بن شرقي الأهلي فينجادا الأهلي الزمالك إمام عاشور
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