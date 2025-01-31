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جمهور الزمالك يغادر ملعب مباراة بيراميدز قبل انتهائها (فيديو)

11:07 م الجمعة 31 يناير 2025
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (3)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (1)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (2)
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (5)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (4)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (3)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (2)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (1)
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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

شهدت مدرجات الزمالك في مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الممتاز، واقعة محزنة للجماهير المصرية.

وبعد التأخر بـ3 أهداف، رصدت عدسة "مصراوي" مغادرة عدد من جماهير الفارس الأبيض لقاء بيراميدز حزنا منهم على النتيجة الكبيرة التي تلقاها فريقهم.

وتراجع مركز الزمالك بعد الخسارة إلى الثالث برصيد 20 نقطة بعدما كان يحتل الوصافة قبل اللقاء، بينما عزز الفريق السماوي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل 7 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويحتل الدراويش المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما تعرض للخسارة أمام طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف.

لمشاهدة مقطع فيديو مغادرة جماهير الزمالك.. اضغط هنا

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