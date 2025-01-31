خبير تحكيمي يحسم جدل استحقاق بيراميدز لركلة جزاء ضد الزمالك

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة بيراميدز والزمالك التي أقيمت اليوم الجمعة، حالة أثارت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكانت الحالة الجدلية في الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة الأول، حيث ارتطمت الكرة في يد لاعب الزمالك، محمود حمدي الونش، التي كانت مرتفعة عن جسده، بعد أن لعبها زميله حسام عبد المجيد.

وبعد عودة حكم الساعة محمد بسيوني لتقنية الفيديو "VAR"، قرر استكمال اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء في تلك الحالة.

وحرص "مصراوي" على التأكد من صحة قرار حكم المباراة، والتواصل مع الخبير التحكيمي توفيق السيد الذي أشار إلى أن هناك ركلة جزاء لم يتم احتسابها.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة "لمصراي": "حكم المباراة أخطأ في عدم احتساب ركلة الجزاء لبيراميدز ضد الزمالك، لكنها لم تؤثر على اللقاء".

وأوضح: "يد محمود حمدي الونش لم تكن في وضعها الطبيعي، حيث كانت حركتها إضافية بعدما كانت يده في وضعها الطبيعي".

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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