أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

بعد تصريح مدحت العدل.. هل فشلت الصفقات الجماهيرية في الأهلي والزمالك؟

كتب - محمد القرش:

تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك خسارة قاسية بثلاثية على يد بيراميدز في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر.

وقرر الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة السويسري، كريستيان جروس، استكمال تدريبات الفريق غدا السبت دون راحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن تقام الزمالك والإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما جاء الدراويش في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وخسر الإسماعيلي من منافسه طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسماعيلية.

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