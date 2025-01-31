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أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

10:28 م الجمعة 31 يناير 2025
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    الزمالك وبيراميدز
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (1)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (4)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (3)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (2)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (1)
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كتب - محمد القرش:

تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك خسارة قاسية بثلاثية على يد بيراميدز في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر.

وقرر الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة السويسري، كريستيان جروس، استكمال تدريبات الفريق غدا السبت دون راحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن تقام الزمالك والإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما جاء الدراويش في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وخسر الإسماعيلي من منافسه طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسماعيلية.

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