الزمالك يكشف موقف بنتايج بعد إصابته الخطيرة أمام بيراميدز

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

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كتب ـ رامي بشاي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة الحالة الصحية للمحترف المغربي محمود بنتايج عقب السقوط الذي ظهر خطيرًا خلال مباراة بيراميدز.

وكان بنتايج قد حلّ بديلاً في الدقيقة 71 لزميله أحمد فتوح قبل أن يسقط على رأسه باللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليغادر الملعب.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك، في تصريحات صحفية له عقب المباراة، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حالته.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

يذكر أن الزمالك قد خسر بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

أرقام بنتايج مع الزمالك

محمود بنتايج شارك مع الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 14 مباراة صنع خلالها هدفًا.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف سانت إيتان الفرنسي.

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