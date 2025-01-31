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"يكشر عن أنيابه".. تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق على الخسارة من بيراميدز

10:09 م الجمعة 31 يناير 2025
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد
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كتب - محمد القرش:

سخر اللاعب السابق للنادي الأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، من خسارة الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة على يد بيراميدز اليوم الجمعة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزمالك يكشر عن أنيابه وخسران 3".

وسبق لإبراهيم سعيد أن لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، حيث سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 40 لقاء.

وخسر الزمالك بثلاثية دون رد أمام بيراميدز في مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثلاثية بيراميدز كل من: فيستون ماييلي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

وبتلك النتيجة، احتل الفريق السماوي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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