"يكشر عن أنيابه".. تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق على الخسارة من بيراميدز

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

بعد تصريح مدحت العدل.. هل فشلت الصفقات الجماهيرية في الأهلي والزمالك؟

كتب - محمد القرش:

سخر اللاعب السابق للنادي الأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، من خسارة الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة على يد بيراميدز اليوم الجمعة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزمالك يكشر عن أنيابه وخسران 3".

وسبق لإبراهيم سعيد أن لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، حيث سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 40 لقاء.

وخسر الزمالك بثلاثية دون رد أمام بيراميدز في مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثلاثية بيراميدز كل من: فيستون ماييلي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

وبتلك النتيجة، احتل الفريق السماوي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

اقرأ أيضًأ:

جماهير الزمالك تهاجم زيزو بسبب الأهلي.. واللاعب يرد

أول رد فعل من مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (فيديو)