"يكشر عن أنيابه".. تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق على الخسارة من بيراميدز
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كتب - محمد القرش:
سخر اللاعب السابق للنادي الأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، من خسارة الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة على يد بيراميدز اليوم الجمعة.
وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزمالك يكشر عن أنيابه وخسران 3".
وسبق لإبراهيم سعيد أن لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، حيث سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 40 لقاء.
وخسر الزمالك بثلاثية دون رد أمام بيراميدز في مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.
وسجل ثلاثية بيراميدز كل من: فيستون ماييلي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.
وبتلك النتيجة، احتل الفريق السماوي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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