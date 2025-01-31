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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك

09:53 م الجمعة 31 يناير 2025
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (3)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (1)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (2)
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (5)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (4)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (2)
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    جماهير الزمالك تغادر مباراة بيراميدز (1)
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كتب - محمد عبد السلام:

عزز فريق بيراميدز صدارته لجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري 2024/25 بالفوز الكبير الذي حققه على نظيره الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

وخسارة فريق الزمالك على يد بيراميدز مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري جعلته يتراجع إلى المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما كان يحتل المركز الثاني قبل اللقاء.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز:

1- بيراميدز- 24 نقطة

2- الأهلي- 20 نقطة

3- الزمالك- 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا- 19 نقطة

5- المصري- 18 نقطة

6- بتروجيت- 16 نقطة

7- حرس الحدود- 15 نقطة

8- طلائع الجيش- 15 نقطة

9- البنك الأهلي- 14 نقطة

10- زد- 13 نقطة

11- الاتحاد السكندري- 13 نقطة

12- الإسماعيلي- 12 نقطة

13- فاركو- 12 نقطة

14- سموحة- 11 نقطة

15- غزل المحلة- 8 نقاط

16- إنبي- 7 نقاط

17- مودرن سبورت- 7 نقاط

18- الجونة- 6 نقاط

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