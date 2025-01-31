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أول رد فعل من مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (فيديو)

09:43 م الجمعة 31 يناير 2025
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (3)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (1)
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    رد فعل مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (2)
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد خيري:

تعرض الزمالك لهزيمة قاسية من منافسه بيراميدز بثلاثية دون رد اليوم الجمعة، في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

وحرص أعضاء مجلس إدارة الزمالك على حضور المباراة من المقصورة الرئيسية، من أجل مؤازرة الفريق في مواجهة بيراميدز.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد الدفاع الجوي، حسين لبيب رئيس الزمالك واضعا يده على خده، وعلى وجهه علامات الحزن بسبب تأخر الفارس الأبيض.

يُذكر أن ثلاثية بيراميدز سُجل عن طريق كل من: فيستون ماييلي "58"، مصطفى فتحي "64"، إبراهيم عادل "70".

واحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد الخسارة، بينما عزز بيراميدز صدارته بالوصول إلى النقطة 24.

لمشاهدة مقطع فيديو رد فعل مجلس الزمالك.. اضغط هنا

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