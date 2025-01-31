أول رد فعل من مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (فيديو)

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

بعد تصريح مدحت العدل.. هل فشلت الصفقات الجماهيرية في الأهلي والزمالك؟

كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد خيري:

تعرض الزمالك لهزيمة قاسية من منافسه بيراميدز بثلاثية دون رد اليوم الجمعة، في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

وحرص أعضاء مجلس إدارة الزمالك على حضور المباراة من المقصورة الرئيسية، من أجل مؤازرة الفريق في مواجهة بيراميدز.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد الدفاع الجوي، حسين لبيب رئيس الزمالك واضعا يده على خده، وعلى وجهه علامات الحزن بسبب تأخر الفارس الأبيض.

يُذكر أن ثلاثية بيراميدز سُجل عن طريق كل من: فيستون ماييلي "58"، مصطفى فتحي "64"، إبراهيم عادل "70".

واحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد الخسارة، بينما عزز بيراميدز صدارته بالوصول إلى النقطة 24.

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