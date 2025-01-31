تغطية خاصة.. جماهير الزمالك تطالب زيزو بالرحيل.. والفريق يتراجع للمركز الثالث

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

بعد تصريح مدحت العدل.. هل فشلت الصفقات الجماهيرية في الأهلي والزمالك؟

متابعة ـ مصطفى الجريتلي و محمد القرش:

الخسارة التي تكبدها فريق الزمالك بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز أدت للعديد من ردود الفعل خلال اللقاء وبعد اللقاء.

بيراميدز يقسو على الزمالك بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

الزمالك بعد الخسارة توقف رصيده عند النقطة 20 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ليصعد فريق الأهلي للمركز الثاني بفارق الأهداف.

بيراميدز عزز من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد الفوز على الزمالك.

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ووجه عدد من الحضور بملعب المباراة انتقادات لأحمد سيد "زيزو" لعدم ظهوره بالأداء المنتظر منه؛ إذ ربطو الأمر بعدم حسم ملف تجديد تعاقده مع الزمالك.

وطالب عدد من الحضور زيزو بالرحيل لصفوف الأهلي ورد عليهم اللاعب، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

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أول رد فعل من مجلس الزمالك على ثلاثية بيراميدز (فيديو)

ورصدت كاميرا مصراوي من الملعب رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك على الأهداف التي كانت تسكن شباك فريقه أمام بيراميدز، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

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