موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق الزمالك لخسارة بثقيلة بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن فاركو صاحب المركز 13 ونقطة عن الاتحاد صاحب المركز 11 وزد صاحب المركز العاشر.

وكان فريق الإسماعيلي قد خسر بهدفين مقابل هدف على أرضه أمام نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة 11.

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